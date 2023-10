Une fois de plus sur ce marché nintendo rafle la grosse mise avec 27 jeux Switch mais ce n'est pas sain pour le marché des joueurs, d'une part cela n'encourage nintendo a apporté des nouveautés (portage, remake, remaster,etc) et titres ambitieux et d'autres part cela complique la vie des tiers Japonais (sauf Capcom et ceux qui visent l'international)



Malgré la sortie d'un Spiderman proche des 80 000 on comprends bien que ce jeu typé occident ne restera pas longtemps dans le top 10.



petite news des bacs à solde de Tokyo, depuis quelques semaines:

Xenoblade 3 trouvable en neuf pour moins de 10 euros donc ce jeu est en état de mort cérébrale.

FF16 lui est dans le coma avec des prix même inférieurs à 20 euros.

donc peu de chance de retrouver un de ces 2 là dans le top 30 même pendant la semaine de noël.



1 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 638,634 (New)

2 [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 77,348 (New)

3 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 10,554 (54,264)

4 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 10,208 (922,606)

5 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 5,305 (5,520,260)

6 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 5,260 (5,163,082)

7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,923 (3,291,621)

8 [NSW] Detective Pikachu Returns (The Pokemon Company, 10/06/23) – 4,718 (106,605)

9 [NSW] Sonic Superstars (SEGA, 10/17/23) – 4,128 (New)

10 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 3,615 (5,308,529)

11 [NSW] Wporlf Of Horror (PLAYISM, 10/19/23) – 3,100 (New)

12 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,993 (4,127,668 )

13 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2,968 (1,320,610)

14 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 2,964 (1,877,906)

15 [NSW] EA Sports FC 24 (Electronic Arts, 09/29/23) – 2,937 (29,983)

16 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2,616 (7,547,824)

17 [NSW] Pikmin 1+2 (Nintendo, 09/22/23) – 2,471 (40,910)

18 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2,459 (1,190,945)

19 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,342 (3,480,827)

20 [PS5] EA Sports FC 24 (Electronic Arts, 09/29/23) – 2,076 (26,550)

21 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,033 (1,173,843)

22 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass (Nintendo, 10/05/23) – 1,973 (7,786)

23 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,775 (226,127)

24 [NSW] River City: Rival Showdown (Arc System Works, 10/12/23) – 1,612 (7,334)

25 [NSW] Fate/Samurai Remnant (Koei Tecmo, 09/28/23) – 1,563 (43,595)

26 [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 1,417 (490,350)

27 [PS5] Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft, 10/05/23) – 1,403 (25,212)

28 [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai (Square Enix, 09/28/23) – 1,388 (32,398 )

29 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 1,333 (2,182,530)

30 [NSW] Rear Sekai (Bushiroad Games, 10/12/23) – 1,269 (7,733)



-Gros score de Mario, je suis un peu surpris, je m'attendais à un gros score mais pas autant (sachant qu'il n'y a pas le demat comptabilisé) à ce rythme, la Switch pourrait encore tenir 1 année facile au Japon si nintendo apportait encore des jeux.

-Spiderman 2 a fait un score honnête compte tenu des particularités du marché Japonais et du jeu mais on va pas se mentir dans 2 semaines il aura presque disparu de ce top 30.

-Pokemon detective fait un petit score (compte tenu de la license) mais je ne suis pas certains qu'il était attendu et bon y'avait de la concurrence aussi.

-on constatera avec surprise la disparition du top 30 de Momotaroh, est-ce que Jinsei Games lui aurait piquer le business...

-Smash Bros remonte vers le haut du classement

-Sega a perdu son pari avec Sonic face à Mario, c'est une claque assez monumentale.

-Pikmin 4 s'approche du million, va t-il l'atteindre avant 2024?

-EA 2024 sur PS5 est vraiment proche en terme de vente de la version Switch surtout quand on compare au potentiel des parcs de consoles.