Nouvelle vidéo où le mec balance des infos selon ses sources, mais vu le mec, je garde des pincettes donc résumons ici : - Connie Booth a bien été virée de PlayStation (nouvelles sources). - La gronde monte actuellement chez les PS Studios par la poussée de la politique GAAS. - Shawn Layden aurait été dégagé encore plus rapidement que Connie. - Hermen Hults (actuel boss des PS Studios) était favorable à fermer la totalité des studios JP. ça paraît gros surtout pour le dernier point, mais si le mec prend un jour l'ex-poste de Ryan, je pense que je pourrait m'enfoncer dans le cul tout espoir d'un Astro Bot over-ambitieux.

posted the 10/25/2023 at 06:20 PM by shanks