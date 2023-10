On le savait début octobre, Nintendo a enfin annoncé la 2e mise à jour pour F-ZERO 99, celle qui ajoute la Ligue Roi avec les 3 derniers circuits non disponibles actuellement :et le fameux circuit final, complétant ainsi la Ligue Roi dont on avait déjà Port Town II et Death Wind II dans le mode Circuits Pro. Ces circuits seront ajoutés au pool des modes F-Zero 99 et Circuit Pro ce jeudi 19 octobre (demain). Fire Field sera certainement exclusif à la Ligue Roi, comme Silence et White Land II pour les 2 autres ligues.Focus sur Red Canyon II et Fire Field :Red Canyon II est une extension de la première version, un circuit plus long qui se termine avec une série de virages. Juste avant cette partie, les joueurs devront choisir entre sauter dans le vide ou risquer le chemin miné.Fire Field est le circuit le plus difficile de ce F-ZERO. C'est un très long circuit avec plusieurs séries de virage et avec la particularité d'avoir la zone de stand à la fin seulement, séparé du circuit. La dernière partie consiste en un chemin scindé en 2 avec des magnets comme sur Port Town I et II.Nintendo annonce que ce sont les derniers circuits (donc pas les circuits inédits de l'extension Sattellaview dont Mute City IV, Big Blue II ou encore Silence II visiblement...) mais que de futures mises à jours sont déjà prévus. Je rappelle que le datamining a déjà révélé la présence de 2 nouveaux modes dont "Survival" (et pas étonnant vu que Tetris 99 avait un long suivi jusqu'à avoir ses propres DLC et une sortie physique).