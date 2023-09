"Très peu d'entreprises peuvent se permettre de dépenser les 200 millions de dollars qu'Activision ou Take-Two dépensent pour mettre en rayon un titre comme Call of Duty ou Red Dead Redemption", écrit Spencer. "Ces éditeurs AAA ont, la plupart du temps, utilisé cette échelle de production pour que leurs meilleures franchises restent les jeux les plus vendus chaque année.

"Les éditeurs AAA exploitent leurs meilleures franchises mais peinent à renouveler leur portefeuille de franchises à succès - la plupart des éditeurs AAA surfent sur le succès de franchises créées il y a plus de 10 ans.

Comme Spencer l'a écrit dans son courriel (via Kotaku), "si vous étiez un studio, vous aviez besoin d'un éditeur AAA pour atteindre un client chez Egghead Software".Toutefois, à l'ère de la distribution numérique, l'accès aux canaux de distribution physiques n'est plus nécessaire. Cela a conduit les grands éditeurs à s'appuyer sur leur autre force : La réalisation de superproductions à gros budget, hors de portée des petites structures.Le but de l'e-mail de Spencer était de souligner sa conviction que les grands éditeurs voient leur assise s'éroder, et que les services d'abonnement comme le Xbox Game Pass leur offrent une bouée de sauvetage. Il a fait remarquer qu'EA et Ubisoft essayaient tous deux de créer leurs propres services concurrents, mais qu'ils n'avançaient pas assez vite et n'étaient pas assez audacieux pour s'adapter, et qu'ils souffraient également de l'absence d'une plateforme comme la console Xbox pour se lancer dans l'aventure. Spencer a déclaré qu'il ne cherchait pas à éliminer les grands éditeurs avec Game Pass, mais à les aider à "construire un avenir prospère" en leur donnant accès à une base d'utilisateurs massive qu'ils peuvent monétiser comme ils l'entendent.