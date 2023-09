Histoires

Contexte du jeu : Ernesto Cruz un policier mexicain et agent de la DEA est assassiné à l'issue d'une mission, trahi par l'agent Johnson. Son fils, Tommy Cruz lui-même agent à la DEA décide d'enquêter et de remonter jusqu'à l'assassin en infiltrant le gang de César Morales une organisation criminelle basée à Los Toros une ville mexicaine fictive et dangereuse à 2 pas de la frontière américaine. Après avoir été blessé en mission de manière particulièrement stupide Tommy ne peut poursuivre sa mission. En désespoir de cause lui et ses compères les agents Andreasen, Piersson, Johnson et Colding décident alors sans en informer le colonel Truth de faire sortir de prison Ramiro, le frère jumeau de Tommy pour que ce dernier s'infiltre à sa place et retrouve le meurtrier de leur père. Le gros défaut de Ram est qu'il agit à sa manière et va mettre Los Toros à feu et à sang. S'ensuit un jeu basé sur l'humour.

avec le très bon thème du jeu

Ah bah non en fait!. GTA existait déjà bien avant. Mais j'ai voulu juste surfer sur l'article plus bas car ça m'a donné envie de partager ce jeu qui est dans le même esprit que GTA et je me rappelle avoir passé de très bons moments sur ce dernier. Dommage qu'on a plus d'autant d'alternatives à ce dernier qui plus est dans un univers autre que américain. Le jeu n'était pas incroyable en vrai face à un GTA III ou Vice city sorti bien avant mais pour l'époque où j'étais biiien plus jeune, j'avais absolument aimé.. Initialement prévu sur PS2 et PC, le jeu a finalement été transféré vers la PS3 et Xbox 360.(le studio) a commencé à travailler sur un moteur graphique complètement actualisé pour l'utiliser dans cette suite de la prochaine génération, mais le jeu n'a jamais été terminé. En mai 2009, Deadline Games a déposé son bilan, quelques mois seulement après avoir sorti Watchmen: The End Is Nigh. La société aurait déjà eu du mal à trouver de nouveaux projets et des éditeurs pour leurs jeux : Shadow Hunter, Faith and a .45, Killing Pablo Escobar et Total Overdose 2: Tequila Gunrise, ont disparu avec la fermeture du studio.On avait même eu des concepts-arts :