Pour ceux qui ne veulent pas investir 300 € sur la Xbox Series S, qui fait pourtant très bien tourner Starfield comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :Pas de panique ! Si votre PC ne possède pas la puissance necessaire pour faire tourner Starfield, un mod appelé "Potato Mod" vous permettra d'y jouer sur quasi n'importe quel PC avec une carte graphique - comme ici une Nvidia MX350 !Starfield sera disponible sur Xbox et PC dès mercredi prochain, le 6 septembre 2023 ! Il ne vous reste que quelques heures à attendre avant d'aller explorer l'espace...

posted the 09/05/2023 at 01:55 AM by suzukube