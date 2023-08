Le jeu de rôle spatial Starfield a suscité beaucoup de discussions en raison de sa limite de 30 images par seconde (FPS) sur les consoles Xbox. Cependant, comment cela se passe-t-il spécifiquement sur la Series S ? Alors que nous avons déjà pu voir le jeu en action sur la Series X, Todd Howard, le directeur du jeu chez Bethesda, a mentionné que l'expérience était de qualité sur le modèle d'entrée de gamme.Lors d'un événement, Todd a expliqué qu'il possède à la fois une Xbox Series X et une Series S, ajoutant que la plupart de son temps de jeu sur Starfield a été passé sur la Series S, principalement parce que ses enfants utilisent constamment la Series X.Voici ce qu'il a déclaré (via VGC) :"J'ai acheté une Series X et une Series S lors de leur sortie. J'ai mis la X dans le sous-sol avec le grand téléviseur 4K. Mes enfants ne me laissent pas y jouer... ils sont toujours dessus. Donc la S est à l'étage... et [le jeu] est superbe."Starfield affichera une résolution de 4K sur la Xbox Series X et de 1440p sur la Xbox Series S, les deux versions étant verrouillées à 30 images par seconde. Howard a déjà déclaré que l'équipe ne souhaite pas "sacrifier" la fidélité du "vaste monde ouvert" du jeu en ce qui concerne le taux de rafraîchissement.Si vous prévoyez de jouer à Starfield sur une Series S, vous pourriez même envisager de passer à la nouvelle version de 1 To en Carbone Noir, car une liste sur le Microsoft Store a révélé que le jeu pourrait nécessiter jusqu'à 125 Go d'espace. Elle sera disponible le 1er septembre 2023 au prix de 349 €.