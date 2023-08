Écrivant sur Twitter, Michael Douse de Larian, semble laisser entendre que les problèmes liés au lancement du jeu sur la plate-forme de Microsoft pourraient ne pas être résolus avant l'année prochaine."Nous avons pas mal d'ingénieurs qui travaillent très dur pour faire ce qu'aucun autre RPG de cette envergure n'a réalisé: de la coop sans interruption sur la série S. Nous espérons donner une mise a jour d'ici la fin de l'année."En Juin dernier Swen Vincke le directeur creatif de Larian, disait que le problème réside dans la politique de Microsoft qui exige que les jeux aient les mêmes fonctionnalités sur Xbox Series X et Series S, malheureusement cette dernière commence a avoir ses limites et fini par poser des problèmes aux développeurs.Baldur's Gate 3 sortira jeudi sur PC et le 6 Septembre sur PS5.

posted the 08/01/2023 at 10:38 AM by guiguif