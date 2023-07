N’ayant jamais touché a un Pikmin je me suis donc laissé tenté par le dernier et âpres des premières heures sympathiques (malgré un rythme qui annonçait déjà la couleur), le jeu s’enlise finalement dans la redondance et le manque d’idées.+ Beau pour de la Switch+ Techniquement solide (30fps globalement constant)+ Il y a une ambiance+ Départ encourageant+ Bonne base mais…- Gamedesign trop redondant- Level design quelconque- Niveaux spéciaux bidons- Pas si tactique- Boss peu intéressants- OST sans génie- L’obligation de revenir a la base- Aussi somnifère qu'une quête annexe de FF16Mes premières heures sur Pikmin 4 furent plaisantes au point qu’au départ j’ai eu envie de le finir a 100% (ce que j’ai fait dans les 2 premiers mondes), mais le jeu a finalement commencé à me tomber des mains arrivé au 4eme environnement et j’ai décidé de le rusher pour en finir. Les activités sont toujours les mêmes : dénicher les trésors et tuer des mobs a droite et a gauche grâce aux Pikmin puis les renvoyer a la base, sauver les naufragés dans des épreuves périmés de 20 ans ainsi qu'explorer des grottes qui ne sont qu’une suite de petits étages a clean sans grandes originalités a part à de rares moments.Je m’attendais aussi a quelque chose de plus fin que se soit au niveau des « énigmes » ou des combats, au final il suffit juste de bourrer les Pikmin sans se poser de questions les ¾ du temps, que se soit contre les ennemis de base ou les pseudo boss, car oui il n’y a même pas de véritables boss a part le boss de fin qui est digne d'un boss random d'un Mario 3D.Les niveaux spéciaux du genre les niveaux versus ou les combats de nuits sont inintéressants en plus d’être bordéliques (surtout les versus ou on voit rien a cause de l’ecran scindé). D’ailleurs quand on me parlait de nuit je m’attendais vraiment a une version nuit des mondes avec des monstres plus balaises et des objectifs originaux dispos uniquement a ces moments là, pas a un mini-jeu a part.... Et le plus chiant : être obligé de retourner a la base au bout de 15/20mins alors que ça sert a rien a part scénaristiquement ce qui casse encore plus le rythme d’un jeu déjà peu rythmé.Néanmoins il faut admettre que Pikmin 4 est plutôt beau pour un jeu Switch (malgré la résolution) et surtout fluide malgré le nombre de Pikmin qu'on peu envoyer partout sur la map. Il y a une certaine ambiance (même si je n’ai pas forcement tout capté au lore) et le début était encore une fois très sympathique jusqu'à ce que la boucle de gameplay saute aux yeux et que je finisse par en avoir marre.