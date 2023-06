Article temporaire (ou non, mais je pense supprimer, quoi que ça pourrait être utile à d'autres). J'ai juste besoin d'informations et je n'ai rien trouvé sur le net de cas comme moi, ce qui est étrange vu que c'est Amazon.Je souhaite commander des articles sur Amazon Japan (dont un coffret Fire Emblem), ils livrent en France avec frais de port, normal et c'est même moins cher que sur Play-Asia je trouve pour ce que je veux en tout cas.Mais voilà mon problème : pour la carte bancaire VISA, il n'y a aucun champs CVV (le code sécurité) contrairement à Amazon France ou même Amazon UK (j'ai créé un compte juste pour tester). J'ai essayé de passer à l'achat mais il refuse le paiement évidemment, le site a pour message de mettre à jour les moyens de paiement. J'explique le problème à ma banque qui pense aussi que c'est dû à l'absence du champs CVV. J'ai auparavant contacté Amazon Japan qui m'a répondu en anglais que c'était normal et que le CVV n'est pas obligatoire. Là je viens de leur répondre que non il y a bien un soucis et que sans aide je peux pas commander chez eux.Je ne vais pas chez Play-Asia et me taper 100€ de frais de port, c'est mortMa question est est-ce que certains d'entre-vous ont déjà commandé sur Amazon Japan et comment vous faites tout bêtement (si vous avez une VISA surtout) ?[Edit] Et je suis en pleine capacité financière, et j'ai déjà réglé des paiements sur Internet sur des plateformes japonaises.