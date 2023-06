C'est une véritableD'après les pro-m c'est le "famoso futur du JV qu'on le veuille ou pas pourtant."Pour lui le problème est que la solution est pensé à partir des contraintes Xbox et non pour le joueur."Personne ne souhaite jouer à Halo sur Mobile avec une manette Bluetooth." dixit Spencer

Who likes this ?

posted the 06/27/2023 at 08:52 AM by bebetot976