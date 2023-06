Ryan a sorti une vidéo pour résumer l'état du Ray Tracing en 2023, et je dois avouer que je partage un peu le même avis : Si les reflets dans les vitres de Marvel's Spider-Man m'ont clairement enchanté, le Ray Tracing dans Watch Dogs Legion est sympa, sans que non plus ça ne transcende l'expérience (surtout sur Series S) :Bref, de votre côté, le Ray Tracing, gadget inutile ou feature indispensable ? [début de réponse : Ca n'empêche pas Street Fighter 6 d'être excellent uwu]