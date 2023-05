Bon, wala, j'sais pas pourquoi, les LG C1 m'ont toujours fascinées ! J'ai cherché à en avoir une d'occasion, j'en ai jamais trouvé.Puis j'me suis dis que j'allais acheter une LG C2, mais c'était hors de prix. Enfin 1200 € la 48 pouces (en vrai, ça va, mais j'en ai jamais vu à ce prix en Martinique).Et là, j'suis tombé sur une LG C9 (ça date de 2019 c'est cela ?) à 899 €, full garantie 2 ans avec remboursement en cas de panne () ! Et je me demandais ce que ça va ?Sur les tests, elle a 10/10 en gaming (y compris PS5 / Xbox Series), à vrai dire son seul "défaut" c'est de ne pas monter à 120 Hz (j'm'en fous un peu si c'est pour avoir des jeux avec la gueule de jeux de Xbox One S), et d'avoir un upscale 4K qui a l'air de faire le taff (hâte de tester ça sur The Legend of Zelda : LES LARMES DU ROYAUME).Alors, bonne affaire ou fausse bonne affaire ?