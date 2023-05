Salut tout le monde,



J'ai besoin de vos conseils aujourd'hui. J'étais joueur Nintendo jusqu'à mes 20 ans tout mais j'avoue que j'ai délaissé la marque depuis pas mal d'années maintenant (ma dernière console était la Gamecube). Je n'étais plus attiré ni intéressé par les jeux du constructeur nippon. Je m'étais lassé de ses licences.



Mais la sortie du dernier Zelda me fait dire que peut-être, je devrais essayer de retourner vers l'univers du japonais. Qui sait, j'aurais peut-être de très belles surprises ?



Pourriez-vous me donner svp votre top 10 des exclus de la Swicth qui pourraient me faire acheter retourner vers Big N ?



Toujours dans la joie, la bonne humeur et la non violence bien sûr ;-).



Merci d'avance