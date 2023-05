GyoJVFR, propriétaire d'une boutique de jeux vidéo, a indiqué dans un thread Twitter la part de son chiffre d'affaire lié à chaque consoles.La marque Xbox représente 7.9% de son chiffre d'affaire, ce qui est très peu !Pire encore, il indique, je cite : "En nouveautés, nous vendons plus de manettes que de jeux sur Series".Un constat alarmant sur la place de Xbox dans nos magasin, où je constate la même chose sur mon île : les jeux Xbox sont de moins en moins présentés en rayon, et il est difficile de se procurer les dernières nouveautés Xbox au format physique en Martinique...

posted the 05/04/2023 at 02:57 AM by suzukube