Apres 4 ans sans nouvelle il semble que les choses bougent enfin pour la suite de l'adaptation en film live du manga de Yukito Kishiro.Lors d'une interview exclusive avec Screen Rant pour Avatar: The Way of Water, le producteur Jon Landau a teasé avoir eu des entretiens avec le réalisateur Robert Rodriguez et l'actrice Rosa Salazar à propos de la suite. Landau a également expliqué comment Avatar : The Way of Water impactera Alita 2."Je pense que ce que nous avons appris d'Avatar, c'est qu'il est possible d'obtenir plus de nuances faciales et de subtilité dans les personnages humanoïdes que nous voulons émotionnels et émotifs. Alita n'aurait pas été possible sans ce que nous avons fait sur Avatar. Avatar : Way of Water ne serait pas non plus ce qu'il est sans ce que nous avons fait sur Alita. Et maintenant remettons tout cela en place et rendons-le à Alita. Nous parlons à Robert et à Rosa, et tout va bien."