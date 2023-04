J'ai jamais fait advance Wars sortie sur gba.



Le faite d'avoir joué 2 heure sur le portage Switch,m'a donné envie de rejouer aux épisodes DS....



Hormis les graphismes, plus austère, pixelisé, bordel ce qui choque, c'est le nombre d'unités différente qu'il y a.



Où sont les porte avions, méga tank etc dans ce portage ?



Ils ont choisi les mauvais épisodes a porté.



Du coup j'espère mais j'y crois pas,un portage du dual strike et dark conflits...



Bordel le dark conflit, c'était l'apothéose de cet saga. . .