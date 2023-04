Selon Digital Foundry, le nouveau patch 4.02 apporte une meilleure stabilité à 60 fps pour la PS5, la Xbox Series X et la Xbox Series S.Il n'a jamais été autant le bon moment pour découvrir l'un des meilleurs RPG occidental jamais sorti que maintenant.Bonus : Momo nous explique ce qu'est un jeu Next-Gen :

Like

Who likes this ?

posted the 04/05/2023 at 07:09 PM by suzukube