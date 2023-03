Salut tout le monde,



Lorsque je lisais les bilans 2022 des jeux terminés par certains membres, j'étais impressionné par la quantité de titres et je me demandais combien de temps par jour ils pouvaient y consacrer.



Le temps passe, les jeunes d'un jour sont les plus vieux d'un autre jour, il y a le travail, les activités, la vie de famille, ce qui bien évidemment limite le temps dédié à ce loisir.



J'aurais voulu savoir quelle durée hebdomadaire vous consacrez aux jeux vidéo ?

En ce qui me concerne, même si je n'ai pas de vie de famille, j'y consacre 5h grand max. J'aurais souhaité plus mais la vie active, les autre activités et passions pèsent beaucoup.



C'est à vous