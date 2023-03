Dans le podcast du site VGC, Andy Robinson a donné des détails sur l'avancement des différents projets que l'on connaît chez XBOX :-Hellblade 2 et Awoved seront les prochains gros jeux qui sortiront chez Xbox (une sortie pour l'année prochaine ?)-Le nouveau Fable vient seulement d'entré en full production donc le jeu ne sortira pas avant plusieurs années. VGC a aussi pas mal entendu que le terme "Witcher-like" tournait beaucoup autour du reboot de Fable.-Que ça soit pour Perfect Darck ou Ewervild, ils ne faut pas attendre ces jeux avant un très long moment.Je pense que c'est assez logique que Hellblade 2 soit le prochain sachant qu'il a été dévoilé en 2019 et que l'on vu le jeu deux fois en quasiment cinq ans. Après Microsoft a vraiment annoncé ses projets beaucoup trop tôt surtout pour Fable, Everwild ou Perfect Dark.

posted the 03/03/2023 at 05:53 AM by kaiserstark