La version inexcusable de Tales of Symphonia remastered mis en vente dernièrement est assez médiocre.



Au japon les joueurs s'attendaient au portage de la version Gamecube qui tourne à 60fps.

Bandai Namco voulant se faire de l'argent facile sur le dos de la switch et de la ps4 a resorti du placard Tales of Symphonia mais de façon inexplicable la version PS2 (qui était déjà un portage de la version gamecube mais tournant à 30fps).



【お詫びとご案内 1/3】

Nintendo Switch™版「テイルズ オブ シンフォニア リマスター」をプレイいただき、ありがとうございます。

現在発売中の本製品版にて、ゲームプレイの問題になる事象を確認しております。

現在、修正に向けて調査を開始しております。

— テイルズチャンネル+ (@tales_ch) February 24, 2023



Quelque part c'est à l'image de la stratégie de Bandai Namco avec la Switch qui pourtant cartonne au japon (des petits portages de jeux sans ambitieux quelques jeux inédits mais manquant clairement d'ambition)

Ce qui pose vraiment problème c'est la mention remastered...en aucun cas on devrait avoir une version inférieure...et le Metroid Prime Remastered que Nintendo offre de son côté définit bien le niveau de foutage de gueule de bandai namco à ses clients.