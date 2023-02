Il y avait déjà eu quelques pistes qui laissaient à penser que Sony travaillait sur un jeu avec le studio Ballistic Moon qui est composé d'anciens de Supermassive Games qui ont entre autre travaillé sur Until Dawn.Dans une offre d'emplois posté par PlayStation, dans le descriptif des studios cités on peut y voir le nom de Ballistic Moon qui apparaît.Le projet à pour nom de code Bates est ça sera un survival horror tournant sur UE5.

Who likes this ?

posted the 02/09/2023 at 09:25 PM by kaiserstark