J'entends souvent qu'il serait temps de lâcher les consoles old gen pour démarrer la next-gen (ou current gen si vous préférez), ou pire, que la Xbox Series S est là cause du manque d'ambition graphique des jeux de cette génération, qui seraient bridés par elle. De mon côté, je n'ai pas du tout le même son de cloche, et je pense que les joueurs en attendent beaucoup trop de ces consoles nouvelle génération, vendue à des tarifs très raisonnable (anciennement sous les 500 €) et proposant une puissance respectable, sans pour autant défrayer la chronique...Avec des consoles sorties respectivement 4 ans et 3 ans après leurs sœurs PS4 Pro et Xbox One X, peut-on vraiment espérer des miracles au niveau des graphismes de nos consoles current-gen ? Surtout dans une période où les joueurs réclament de la 4K en 60 fps, ce qui monopolise d'énormes ressources sur nos consoles, comment augmenter la qualité visuelle de nos jeux sur les autres éléments ?