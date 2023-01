Dans le dernier épisode de PC Time Capsule, nous revenons sur 2011 et l’arrivée de Battlefield 3, propulsé par l’incroyable moteur Frostbite. DICE a poussé la technologie à un niveau supérieur avec un moteur tourné vers l’avenir qui a pris tout son sens dans la génération PS4 / Xbox One - mais tout a commencé ici avec une version PC exceptionnelle flanquée de deux ports console étonnamment impressionnants. Alex, John et Rich unissent leurs forces pour celui-ci!

J'ai un peu du mal à trouver des comparatifs pour vous satifaire ces temps-ci, en en attendant Hogwarts Legacy, voici un comparatif de BF3 sur ses plateformes de l'époque.Enjoy