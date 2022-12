Yello ! La console la plus puissante du marché, la sacro sainte Xbox Series X qui permet de jouer à The Witcher 3, surchauffe de façon anormale dans un passage et s'éteint systématiquement chez moi...Le passage en question :Pour le reproduire, suffit de jouer au jeu en mode RayTracing, et faire ce passage. A noter que j'aime bien streamer ou enregistrer des vidéos en même temps avec ma console, mais même sans enregistrement, j'ai eu le même soucis, au même passage, systématiquement.J'ai "réglé" le soucis en jouant en mode 60 fps (ça fait pas très très next-gen ça) et en repassant en mode Ray Tracing plus tard (au framerate plutot instable au passage hein, mais bon, j'ai envie d'avoir du RT moi), mais je suis assez surpris que tout le monde semble satisfait du résultat ?Alors que personnellement, j'ai un peu du mal à voir ce que, finalement, ce patch apporte réellement en plus.Enfin, si, dans la vidéo de DF, quand on met les 2 versions côte à côte, on voit bien quelques évolutions ça et là mais bon...