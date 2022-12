Ma PS5 qui a déjà 2 ans s'allume toute seule de façon intempestive ! Ca fait le petit bip, puis la console s'allume et allume la TV ! La dualshock reste éteinte, et elle vient de le refaire : c'est bien la console qui s'allume, suivi de la TV (je pensais que c'était ma TV qui s'allumait seule et qui activait la PS5).Quelqu'un a déjà eu le problème ici ? Je cherche des solutions mais je ne trouve pas grand monde touché par cela ?MAJ : Ca serait ma télécommande qui serait en cause :