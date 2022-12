Ayant de grandes attentes sur ce jeu, je l'ai pris à sa sortie avec de grande appréhension.là j'en suis à 15h, et je n'arrive pas à décoller du jeu, c'est clairement en train de devenir mon GOTY avec Xenoblade 3Je trouve qu'il répond à toutes mes attentes de vieux gamer rpg et c'est une petite claque de fin d'année !mais je ne vois malheureusement pas grand monde en parler iciJe suis le seul à être dessus ? Que pensez-vous du jeu ?

posted the 12/13/2022 at 09:31 AM by zekk