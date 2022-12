Bon, ça y est ! J'ai eu la chance de pouvoir parcourir tranquilou la démo de Forspoken, un des jeux que j'attends le plus pour 2023 !Et je ne vais pas mentir, le fait qu'on y incarne une héroïne noire y est pour beaucoup... Car au-delà de cela, il faut avouer que l'on se retrouve dans un openworld assez insipide, par contre j'adore les combats ! Le jeu me rappelle un peu FFXV (ou FFXVI) dans son gameplay, mais beaucoup plus orienté action RPG.L'univers et la narration m'ont l'air interessant (minus la narratrice française, elle est à 2 de tension T_T). Je joue curieusement en mode 60 fps, pour le coup, je trouve que les combats sont plus interessants comme ça. Par contre le mode ray tracing... Je n'ai pas compris...Bref, vous, de votre côté, qu'avez-vous pensé de cette démo ?