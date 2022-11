... et en fait non. J'ai passé 10 minutes à essayer de comprendre comment ça se branche, 1, 2, 3 , 4, à rebrancher ma PS4 dans le pass through tout en priant pour que le tout fonctionne et en fait... Puis la caméra qui se branche dans un port propriétaire (qui n'est d'ailleurs pas existant sur la PS5, faut un adaptateur, que j'ai déjà paumé lol ! Mais ça va, il me reste 2 PS4 pour l'opération)...Ouais, non, pas la patience. J'ai ressorti mon Oculus Quest V1 (qui va rester plus longtemps que prévu puisque Facebook a décidé d'augmenter le prix du 2, je regrette de pas l'avoir acheté avant) et j'ai lancé Beat Saber et Pistol Whip.Le PS VR va partir direction Cash Converters, même si j'en tire 30 €, ça m'a trop frustré.J'sais pas si on va me voir sur le PS VR 2 en vrai, même si y'aura plus qu'un seul câble USB Type C au lieu de ce merdier (je préfère les casques autonomes. Tu charges, tu mets sur ta tête, tu joues).