Salut ! Je dois avouer que je n'attendais pas grand-chose de ce Sonic, mais j'étais très curieux de voir cette nouvelle formule ! Mix entre Zelda Breath of The Wild pour son Open World et Sonic 3D à l'ancienne (pensez à Sonic Adventure), il garde la maniabilité (et la vitesse) si caractéristique des jeux Sonic, le tout dans un habillage plutôt frais...À voir sur la longueur bien entendu, mais là comme ça, c'est vraiment agréable à parcourir, avec en plus une VF réussie (enfin, je veux dire, on est vraiment sur du Sonic) ! Je note quelques potentiels problèmes d'optimisation sur Series S (le jeu me semble tourner en sub 60 fps, mais avec le VRR activé sur ma console et mon écran, difficile à dire) qui devraient être effacé sur Series X (à tester), ainsi que des problèmes de collision (ou de moments brouillons) habituel des jeux Sonic ^^ !Voilà, de votre côté, il donne quoi ce Sonic ?