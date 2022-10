Jean-Noël Barrot (ministre délégué à la Transition numérique), hier au NFT Factory à Paris : La France a tous les atouts pour devenir une plateforme européenne et mondiale des NFT. Il faut que l’on accompagne ce mouvement avec le soutien de l’argent public, dans le cadre de France 2030.

Sujet politique (et je resterais court) mais ça concerne ces bons vieux NFT qui sont toujours d'actualité pour le jeu vidéo et qu'il faut combattre tant que leur intégration n'est pas faite pour le bien du consommateur mais pour investir son argent dedans (et contribuer à la dévaluation de nos jeux vidéo et IP préférés).Bon ça faisait longtemps que je n'ai pas rédigé d'articles sur les NFT, alors que pourtant il y en avait des chose à dire notamment du coté d'Ubisoft, mais faut pas que vous passiez à coté de cette actualité si vous ne l'avez toujours pas vuAujourd'hui, nous tous en France nous allons investir dans les NFT, et ça que vous le vouliez ou non :L'info date d'hier, on apprend que notre gouvernement de super-intelligents veut investir dans les entreprises faisant des NFT avec notre argent public. Un marché qui se casse la gueule je le rappelle.Alors ça veut investir dans les NFT, mais ça ne dit pas ni pourquoi investir malgré le déclin ni quand ça sera fait ni à qui va aller l'argent...On rappelle : les NFT sont des preuves numériques d'achat qui témoigne qu'une personne est la seule propriétaire d'un bien dématériel, mais qui reste duplicable sur Internet et donc sans intérêt en soit même on va pas se mentir. C'est surtout un moyen pour les moins crédules de s'enrichir sur les plus crédules sur la base de la rareté.Les NFT ont été introduit avec l'art numérique dans les années 2000 mais depuis 2020 on voit les premiers NFT dans les jeux vidéo (ainsi que niveau promotion au cinéma, les évènement sportif ou dans la musique), où le principe est d'acheter un personnage/skin/objet, en être l'unique possesseur, et possiblement le revendre un jour plus cher... Dans la théorie, parce que dans la pratique ça dépend évidemment de la demande et depuis quelques mois le marché des NFT s'effondre avec les objets qui perdent énormément de leur valeur qu'il faut être con pour en acheter (comme le premier tweet sur Twitter mit en NFT à 2.9 millions de dollars, pour finir à juste 280 dollars aujourd'hui).On a vu que le marché NFT d'Ubisoft, Ubisoft Quartz, est un échec total avec seulement 1 gros jeu compatible (Ghost Recon Breakpoint), et les jeux mobile et PC voit leur service s'arrêter, laissant leur utilisateurs dans la merde avec des contenus NFT qui ne peuvent plus être utilisés ni même revendu vu que les jeux sont morts. Et on attend de voir ce que fera Square-Enix, qui vend déjà des goodies Final Fantasy en NFT comme Konami également avec leur enchère Castlevania.Quelques mots aussi pour parler du NFT Factory (https://nftfactoryparis.com) dont je découvre l'existence : C'est un lieu à Paris face au Centre Pompidou, qui a été inauguré hier le 18 octobre justement avec le ministre de la technologie machin-chose, où seront exposés des oeuvres numériques et aura notamment pour but de "démystifier" et "démocratiser" les NFT auprès du grand publique. Dès 2023, la structure aura aussi pour vocation de devenir un "incubateur" de projets de startup/entreprises sur les NFT.