Alors que Gamekyo lutte contre les jeux dématérialisés et les remasters/remakes, voici qu'un nouveau fléau s'abat sur la communauté : la Cross Gen perdure !Mais, enfin, la communauté voit le bout du tunnel, avec des joueurs PS4 et Xbox One privés de Need For Speed Unbound. Enfin la Next-Gen décolle, diront certains de la communauté, mais une incompréhension de mon côté vu l'ambition visuelle et d'environnement qui n'a pas l'air si folle que ça vu de loin (et que ça tournera surement sur ma pomme de terre avec sa 1660 ti et un core i5 installé sur un disque dur 5400tr/min mais... hey ! PC GAMING IS MAGIC GUYS).Voici le sondage :AU PIRE, vous pouvez répondre par OUI ou NON ci-dessous en commentaires.Ah au passage :Le Game Pass vous permettra de jouer pendant 10h à Unbound, 4 jours avant sa sortie