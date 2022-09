Le dernier Nintendo Direct aura annoncé l'arrivée de 4 jeux Resident Evil sur Switch. Le premier et plus évident est bien entendu Resident Evil Village qui arrive le 28 Octobre (en même temps que la version Gold sur les autres plateformes). Mais aussi, sur le restant de cette fin d'année : Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake.Le tout dans des versions Cloud, qui demanderont donc d'avoir une (très) bonne connexion et probablement de faire la version de son canapé (le mieux étant carrément sur sa TV en cable ethernet).Mais est-ce une si bonne idée que ça ?En tous cas le line up de la Switch concernant Resident Evil s'etoffe encore un peu plus, et il ne manque plus à l'appel que Code Veronica X pour offrir aux joueurs de Nintendo un accès quasi identique à ceux des autres plateformes actuelles (hors emulation bien entendu).