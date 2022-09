Fachez-vous comme vous le voulez, je m'en fous. Tinykin est une nouvelle perle disponible dans le Xbox Game Pass, et si je l'avais présenti avec la démo, le jeu complet m'émerveille en tout point !Optimisé aux petits oignons, avec ses 60 fps stables, sa maniabilité encore affinée depuis la démo, des pièces rajoutés dans le paysage, une résolution au poil (sur Series S en tout cas), un jeu qui fait vraiment plaisir à l'oeil et qui se dirige au doigt et à l'oeil !Bon, faut dire que je suis un gros fan de Pikmin, et qu'à part la saga des Overlord I et II et Masters of Anima (et Pikmin Bloom c'est de la merde).Donc forcément, j'ai mon Goty (et ma nouvelle drogue) sous la main. JE LE VEUX SUR SWITCH T_T !