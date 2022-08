En effet, si vous dépensez trop d'argent dans Diablo Immortals, vous pouvez devenir tellement balaise que le jeu ne trouvera plus aucun adversaire à votre niveau !C'est ce qui est arrivé à jtisallbusiness, qui ne trouve plus aucun adversaire à son niveau après avoir dépensé 100.000 $ dans le jeu. Son MMR est si élevé qu'aucun autre joueur ne peut rivaliser. Blizzard corrigera le matchmaking dans les prochaines mises à jour du jeu.

posted the 08/02/2022 at 04:32 PM by suzukube