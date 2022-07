À une époque définie par des résolutions inférieures à la HD et des performances "difficiles", l'idée que la PlayStation 3 tienne sa promesse de 1080p semble presque ridicule. Et il est vrai que seule une infime partie de la bibliothèque est rendue en full HD. Et pourtant, dans ce DF Retro Special, 88 jeux sont testés - et une majorité d'entre eux visent les 60fps ! John Linneman est ici en pleine forme, présentant le plus long DF Retro jamais réalisé dans un voyage épique couvrant quatre épisodes. Voici la première partie !