Hello. Je suis ancien du site, là depuis plus longtemps que... euh... Tout le monde ? JSP.J'ai pensé que j'allais booster mes ventes sur Ebay en venant me faire un peu de pub ici.Alors, je dis tout de suite : c'est pas donné. Les règles sont : je veux ce prix et je ne m'attends pas à des enchères mirobolantes, mais qui sait ?Après près de 4 ans de travail, j'arrive à la fin de mon stock emmagasiné au fil de ma carrière de gamer, et on arrive à de la Switch, preuve que je suis prêt à mettre tout ça derrière moi.Le démat' a tout foutu en l'air, je n'ai plus de plaisir à collectionner et jouer et me faire une belle étagère à trimballer au gré des déménagements.Mais j'ai aussi mal au coeur de m'en débarrasser. Le prix, c'est pour être sûr que les acheteurs savent ce que représentent ces objets, et aussi, parce que je sais qu'en les gardant, certains ne feront que prendre de la valeur. C'est juste que je ne peux plus garantir qu'ils seront bien conservés.EDIT : Aaaaah, Gamekyo. Qui prend pas les images IMGUR. Je mets des liens alors, dsl.