L'équipe de Dualshockers a pu assister à l'événement en direct, et Matt Booty a fait un commentaire assez intéressant pendant l'événement. Il a ajouté que Xbox a une pléthore de jeux en magasin, ce qui rend assez difficile pour eux de planifier les sorties et ils ont quelques difficultés à cause de cela. Il ajoute que toutes les équipes ont travaillé très dur et qu'elles apprécient le soutien des fans du monde entier. Compte tenu du nombre de jeux présentés lors du showcase, l'année prochaine s'annonce en effet très chargée pour Xbox, et pourrait être très excitante pour les fans de Xbox.

