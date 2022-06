Au moment de la publication de l'article par VGC, la video d'exploration d'IGN comptait près de 50 000 dislikes sur YouTube (contre 72 000 likes), tandis que les séquences de combat comptaient 19 000 dislikes (contre 35 000 likes) et le hashtag #DelaySonicFrontiers fut brièvement en tendance après que de nombreux fans de Sonic se soient rendus sur Twitter pour exprimer leur déception.Les principales critiques des fans à l'égard de Frontiers sont des animations rigides, un monde de jeu vide et le manque de dynamisme. Certains fans demandent à Sega de publier une démo de Frontiers afin qu'ils puissent aider a ameliorer ce qui ne va pas via un questionnaire, un peu comme ce que fait Square-Enix avec certains de leurs jeux.Si certains pense que la voix des fans sera aussi importante que pour le changement de design de Sonic dans le premier film, Sven Joscelyne qui est le fondateur du site Sonic Stadium et également directeur de la publication mondiale chez IGN a déclaré:"#DelaySonicFrontiers ne fonctionnera pas car la principale préoccupation des fans concernent l'ensemble de son concept et de son approche de gameplay. Un délai pour supprimer les bugs et ajouter du contenu ne résoudra pas cela.Sonic Frontiers semble être un jeu Sonic hyper réaliste, axé sur le combat et qui s'appuie sur l'athlétisme de Sonic plutôt que sur un jeu basé sur la physique/l'élan. Et tant mieux si c'est le but, mais ce n'est tout simplement pas le jeu Sonic que j'espérais en 2022.Je vais quand même l'évaluer sur ses qualités, si tout est peaufiné d'ici l'hiver, cela pourrait être un vrai moment de plaisir pour les fans à la recherche de ce genre de chose. Mais un report ne sera pas nécessaire je pense. La Sonic Team a ses objectifs fixés, ils avancent avec. Acceptez-le."