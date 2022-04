Tout est dans le titre. On apprend que Yuji Naka, le créateur de Sonic the Hedgehog et anciennement à la tête du projet/studio "Balan Company" en association avec Square-Enix, avait attaqué l'éditeur en justice 6 mois avant la sortie de Balan Wonderworld à cause de certaines circonstances comme le fait que Naka avait été retiré du projet par 2 fois.Le procès est donc aujourd'hui terminé mais on n'a pas encore les détails, et si on les aura.Dans la foulé, Naka tacle Square-Enix et Arzest (les développeurs de Balan Wonderworld) pour ne pas vouloir se soucier de la qualité de leur jeux (je ne dirais pas coté Square-Enix, mais il n'a pas tord en ce qui concerne Arzest).