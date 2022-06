Apres un premier teaser qui a plutot plu, la video de gameplay posté le lendemain par IGN a divisée, certain parlant de demo technique digne d'un jeu indé en développement, d'autres se demandant ou etait les ennemis ? Jeffrey Vega de IGN, qui a joué au jeu tempère en disant que la video posté par IGN en exclusivité n’était pas leur gameplay, mais une video fournie par Sega."Ce n'était pas mon gameplay dans la video de gameplay. J'ai été invité à jouer à Sonic Frontiers pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le jeu, mais je n'ai pas été autorisé à enregistrer mes images.Il y a tellement de choses sympas dans le jeu que j'ai vues et qui n'ont pas encore été montrées, alors restez à l'écoute !!"Bref c'est la com de Sega autour du jeu qui semble plus foireuse qu'autre chose, voulant faire des vidéos accès sur tel et tel aspect plutot qu'une global de ce que propose le jeu, d'ailleurs une nouvelle video centrée sur les combats sortira dans une heure a cette adresse.