Alors que la console fête ces 20 ans cette année, j'avais envie de revenir sur. Un jeu qui compte beaucoup pour moi, découvert à sa sortie, et c'est le 1er vrai JRPG auquel j'ai joué. Une belle époque car on venait tout juste de sortir de la claque Resident Evil 4 sur la même machine.D'ailleurs plus qu'un jeu pour moi, une oeuvre d'art. De par sa DA, mais également sa soundtrack. Ces personnages attachants qui ont chacun leur propre histoire et personnalité, Kallas en tête, son monde enchanteur et son système de combat basé sur des cartes au tour par tour appelé Magnus que j'avais trouvé très bien pensé et original, bien que parfois un peu aléatoire.Mais justement en avançant au fil de la trame principale, je l'ai trouvé également plus complexe qu'il n'y parait, quand tu débloque les meilleures cartes et que tu peux faire de longs combos, cela donne des combats assez technique. Et certains boss d'ailleurs sont vraiment retors, pouvant durer de très longues minutes selon ton deck (il m'est souvent arrivé de bloqué contre certains lors de la seconde partie du jeu)Dur de ne pas parler de l'OST, toutes les musiques sont superbes et contribuent a donner une vraie âme au titre, a commencer par la plus connue :Sortie en 2003 au Japon, un jeu qui n'a pas forcément eu un énorme succès mais qui a sa communauté de fans, et dont j'aimerais bien le voir ressortir sur Switch pour le refaire en nomade !Comme sa suite Origins dont je n'ai malheureusement jamais touché. En tout cas je conseille vraiment a ceux qui ont l'occasion de l'essayer, car il se démarque vraiment de tout les autres jeux du genre. Pour ceux qui l'ont fait, qu'en avez vous pensé ?