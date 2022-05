Au cours d'une interview réalisée par l'équipe du Washington Post chargée des jeux vidéo, Reggie Fils-Aimé, ancien président et PDG de Nintendo of America, a donné son avis sur les récentes nouvelles concernant le prétendu démantèlement syndical des employés de Nintendo. Il a déclaré qu'il ne reconnaît pas ce Nintendo comme la société qu'il a quitté.

posted the 05/12/2022 at 07:22 PM by suzukube