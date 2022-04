Bonsoir à tous !



Comme dit dans le titre, et c'est pas une phrase très courante par les temps qui courent, j'ai une PS5 sur les bras !



J'explique vite fait la situation. En novembre, mon frère me dit qu'il cherche une PS5 et me demande si je peux l'aider. Comme je l'ai déjà fait pour beaucoup de monde de la famille et de l'entourage (c'est ma dixième console achetée), je pars en chasse.



Je lui en trouve une juste avant Noël, mais il ne la prend pas, il a acheté un appart et bim une facture imprévue de 900€ ... J'arrive quand même à la revendre à des amis de mes enfants.



Il y deux semaines, il me dit que c'est bon, il a de nouveau les sous !!

Je lui trouve une console chez Auchan, lui envoie un message, et rebim, régularisation d'impôts de 1200 balles .... le mec est maudit !!



Bref, plutôt que de me faire chier à demander un retour à Auchan, refaire un colis et de renvoyer tout ça, je me dis que peut être un joueur du site qui n'arrive pas à la trouver pourrait être intéressé.



Je suis entre St Etienne et Lyon, remise en main propre uniquement et je vends le pack complet avec Ratchet et Spiderman au prix auquel je l'ai payé soit 644 euros.



Bonne soirée à tous !