En ce moment je réfléchi beaucoup à l'évolution des jeux vidéos et surtout à comment je les consomme. Je me rends compte que je joue "par dépit" à des jeux qu'on me dicte comme des jeux géniaux mais qu'au final je les fait pour dire de les faire. Je n'arrive pas à expliquer mon ressenti, mais je constate que j'accumule les jeux qui sortent, sans vraiment y jouer. Par manque de temps ? Je ne pense pas car sur les jeux sur lesquels j'accroche je vais passer du temps (Zelda BOTW, Animal Crossing, Pokemon Legend Arceus etc.). Une fois que j'estime avoir fait le tour, j'arrête d'y jouer. (Flemme de récupérer les flammes dans Pokemon Arceus, ou les trucs bidons pour augmenter la durée de vie...).Je joue sur console Nintendo, et j'achète les jeux types Luigi's Mansion, Pikmin 3, Kirby et le monde oublié etc, Zelda BOTW, Mario Odyssey etc. Parmi eux bien sûr il y en a que j'ai adoré et que j'aime même envie de refaire. Mais d'autres pour lesquels je me force presque à jouer pour me dire "C'est bon celui là, c'est fait". Je suis certains aussi d'être passé à côté de très bon jeux soit par manque de communication sur ceux-ci, ou même des jeux que je possède pour lesquels je n'ai même jamais inséré la cartouche dans la console. À ce moment je me pose la question, "C'est quoi le jeux vidéo ? Qu'est ce que j'aime et que j'ai envie de vivre au travers ? Pourquoi je n'arrive plus à m'amuser ?". Alors que quand j'étais petit c'était tout l'inverse, j'avais peu de jeux mais je passais des moments fabuleux. Est-ce en grandissant que j'ai perdu le goût de jouer ? Mes priorités ont changées ? L'industrie du jeux vidéo est-elle la cause ?Il y a aussi l'histoire des jeux en ligne, difficile de jouer avec des gens à son niveau, où des expertises et des communautés se forment, je trouve que ça décourage aussi l'envie de m'investir sur tel ou tel jeu. Surtout quand j'ai pas vraiment d'ami IRL qui se passionnent pour la même chose que moi. Peut-être qu'il me manque une communauté ? Je pense à un jeu, "Fall Guys", je n'ai pas pu encore y jouer car j’attends qu'il sorte sur Switch. Je me dis que ce serait typiquement le type de jeu qui me permettrai de m'amuser sans pour autant devoir skill de fou pour en profiter.J'ai envie de lorgner du côté du jeu rétro, car il y a plein de pépites qui m'attendent et qui sont accessibles avec l'émulation. Mais avec tous ces jeux qui sortent en même temps, comment jouer aux anciens jeux et aux jeux actuels ? Avec quel matos ?Voilà juste un billet humeur un peu fouilli, car je réfléchis pas mal en ce moment sur ce que j'ai envie de faire quand je joue. Et le constat est que je ne joue pas car que je le fais je perd le plaisir, je réfléchis trop à "Pourquoi je fais ça ?", alors qu'au final je veux juste m'évader et vivre une aventure, sans qu'on me demande des centaines d'heures pour obtenir telle ou telle récompense, tel ou tel rang.Du coup si vous avez des jeux (peu importe le support tant que c'est émulable), n'hésitez pas je suis preneur !