S'exprimant sur sa chaîne YouTube (tel que retranscrit par Pure Xbox), le journaliste Brad Sams a révélé qu'il est au courant des plans de développement de Microsoft concernant une nouvelle puce pour la console Xbox Series X.



"Je crois que c'est vrai... Je sais que Microsoft travaillait sur des révisions de la puce".



Il a ajouté : "Maintenant, allons-nous voir des améliorations de performance, allons-nous voir autre chose ? Je ne le crois pas, mais Microsoft travaille toujours à la fabrication de puces plus froides et plus efficaces, car cela réduit le coût de production."





Les révisions de puces tout au long de la vie d'une console sont courantes. Cependant, on ne sait pas actuellement si cette puce est en cours de développement pour être incluse dans la Xbox Series X ou un potentiel rafraîchissement de mi-cycle.



La Xbox One X est sortie en 2017, 5 ans après la Xbox One, donc si Microsoft était intéressé à maintenir la même cadence avec sa console actuelle, il est probable qu'elle serait actuellement en phase de développement.



Alors que les stocks des deux consoles de la génération actuelle continuent de lutter, il semble que Microsoft ait plus de facilité à les reconstituer. Les consoles Xbox Series X sont régulièrement en stock sur la boutique officielle de Microsoft et peuvent même être achetées en utilisant une console Xbox.