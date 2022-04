... GTX 1060 ! Une excellente carte au passage, j'en ai longtemps possédé une (mobile) avant de passer à la 1660 TI !Pour la liste complète :NVIDIA GeForce GTX 10607.95%+0.21%NVIDIA GeForce GTX 16505.89%-0.20%NVIDIA GeForce RTX 20605.46%+0.25%NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti5.37%-0.24%NVIDIA GeForce GTX 10502.78%-0.20%NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti2.63%-0.13%NVIDIA GeForce RTX 30602.40%+0.55%NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER2.37%+0.08%NVIDIA GeForce GTX 10702.29%+0.03%NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU2.15%-0.12%NVIDIA GeForce RTX 30702.04%+0.24%NVIDIA GeForce GTX 16601.99%+0.11%NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER1.92%+0.10%AMD Radeon Graphics1.60%+0.07%NVIDIA GeForce RTX 20701.50%+0.09%NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti1.49%+0.23%NVIDIA GeForce GTX 10801.43%+0.05%AMD Radeon RX 5801.36%-0.01%NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti1.28%-0.12%NVIDIA GeForce RTX 30801.23%+0.12%NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER1.21%+0.07%Intel(R) UHD Graphics1.15%+0.04%AMD Radeon RX 5701.07%-0.03%NVIDIA GeForce GTX 9601.05%-0.06%AMD Radeon Vega 8 Graphics1.02%-0.06%NVIDIA GeForce GTX 9701.02%-0.02%Apple G13G0.93%-0.02%NVIDIA GeForce GTX 750 Ti0.92%-0.06%NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER0.91%-0.01%NVIDIA GeForce RTX 30500.86%+0.11%Intel(R) Iris(R) Xe Graphics0.86%+0.06%NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti0.84%+0.02%NVIDIA GeForce GT 10300.80%-0.04%NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER0.74%+0.05%AMD Radeon RX 5700 XT0.71%+0.01%NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti0.71%+0.04%Intel UHD Graphics 6200.70%-0.02%NVIDIA GeForce RTX 20800.67%+0.04%NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti0.62%+0.13%NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU0.61%-0.01%NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti0.54%+0.01%NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU0.52%+0.02%NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti0.49%+0.05%NVIDIA GeForce GT 7300.49%-0.02%Intel HD Graphics 40000.47%-0.03%AMD Radeon Vega 3 Graphics0.46%0.00%NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU0.44%-0.02%NVIDIA GeForce RTX 30900.44%+0.03%AMD Radeon RX 5500.44%-0.02%Intel HD Graphics 6200.44%0.00%NVIDIA GeForce GTX 960M0.41%-0.03%NVIDIA GeForce 940M0.38%-0.04%Intel HD Graphics 5200.36%0.00%NVIDIA GeForce MX2500.36%-0.03%Intel HD Graphics 46000.35%-0.02%AMD Radeon RX Vega 11 Graphics0.35%-0.02%AMD Radeon RX 4800.35%-0.01%NVIDIA GeForce GT 7100.35%-0.03%NVIDIA GeForce GTX 9500.34%-0.03%Intel Haswell0.34%-0.03%Intel UHD Graphics 6300.34%-0.01%NVIDIA GeForce MX1500.33%-0.02%AMD Radeon RX 4600.30%-0.03%Intel Ivy Bridge0.29%-0.01%AMD Radeon RX 5600.29%-0.01%Intel HD Graphics 30000.27%-0.03%NVIDIA GeForce GTX 7500.26%-0.02%NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design0.26%+0.01%Intel Iris Plus Graphics0.25%-0.01%AMD Radeon RX 5500 XT0.25%-0.02%Intel HD Graphics 55000.25%-0.01%NVIDIA GeForce GTX 950M0.25%-0.03%AMD Radeon RX 5600 XT0.24%0.00%NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti0.24%-0.02%Intel(R) UHD Graphics 6300.23%0.00%NVIDIA GeForce MX3500.23%-0.01%NVIDIA GeForce GTX 6500.23%-0.02%NVIDIA GeForce MX4500.22%-0.01%NVIDIA GeForce GT 720M0.22%-0.03%AMD Radeon RX 6700 XT0.22%+0.01%AMD Radeon RX 590 Series0.22%0.00%AMD Radeon R7 Graphics0.21%-0.03%NVIDIA GeForce MX1100.21%-0.02%NVIDIA GeForce GTX 9800.21%0.00%NVIDIA GeForce GTX 6600.21%-0.01%AMD Radeon R5 Graphics0.20%-0.01%NVIDIA GeForce GTX 7600.20%-0.02%NVIDIA GeForce MX1300.20%-0.01%Intel HD Graphics 60000.20%-0.02%NVIDIA GeForce GTX 980 Ti0.19%+0.01%NVIDIA GeForce MX3300.18%0.00%Intel HD Graphics 6300.18%-0.01%AMD Radeon RX 4700.18%-0.02%AMD Radeon RX 5500M0.17%-0.01%Intel Sandy Bridge0.16%-0.01%Intel HD Graphics 5300.16%0.00%AMD Radeon RX 580 2048SP0.15%-0.03%NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU0.15%+0.15%Other10.60%-0.63%

posted the 04/11/2022 at 03:38 AM by suzukube