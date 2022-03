Grande tristesse pour ma part : Cette année, l'E3 2022 est purement et simplement annulé. Le salon avait déjà subi quelques critiques de professionnels, notamment sur le coût exorbitant des places (j'en parle dans la vidéo), je pense aussi aux places à 250 € pour les "fans" (mauvaise idée pour moi, j'aurais plutôt vu un second salon grand public) et le COVID aura finalement scellé le cercueil de ce salon qui m'avait toujours fait rêver pour ma part...J'espère que la Gamescom résistera, car pour moi, c'est le seul salon qui tient encore vraiment la route (ah la la, le plus "drôle" c'est que l'organisation de la Gamescom avait toujours pour ambition d'être le plus grand salon de jeu vidéo au monde, c'est bien parti pour...).Ca ne va pas vous manquer vous ?