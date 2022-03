Bon.Voilà, y'a pas un ingénieur de chez Microsoft qui veut regarder un peu comment se passent les installations du côté de chez Sony pour améliorer l'UX (User Xperience) sur les Xbox Series ? Maintenant qu'on a Twitch (enfin) intégré à la console, on pourrait avoir au moins des messages d'erreur lorsqu'un jeu ne s'installe pas parce que l'espace disque (interne) de la console est pleine ?Vous trouvez ça normal ce genre d'ergonomie moisie (sur une console fabriquée par un GAFAM qui rachète tranquillou 7 milliards Activision à côté hein, donc ne venez pas me parler de moyens financier de ce petit artisan) où des fois tu te pètes la tête à essayer de comprendre pourquoi ta console ne télécharge pas le jeu... Ah la la la la...Bonus :- La preuve que Saint-Pierre est une ville au bord de mer :- Le Steam Deck par Leo de Techmaker

posted the 03/25/2022 at 04:55 AM by suzukube