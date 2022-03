Ma Switch Lite est toujours sous garantie, mais le stick gauche s'est cassé comme un os de poulet (trop de drifts à Mario Kart, trop de muscles dans les doigts). Je ne sais pas comment contacter Nintendo ni où trouver la grille tarifaire. Les kits amazon à 15 balles sont tentants, mais je ne peux pas tester la qualité et certains rapportent des problèmes. Quelqu'un a une expérience ou des infos à partager ?

posted the 03/22/2022 at 10:44 PM by rickles